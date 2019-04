Anti-Terror-Training in Bank

„Was ist da passiert“, fragten sich einige Passanten dieser Tage in Eisenstadt. Beamte in voller Montur, Sturmgewehre und ein Parkplatz mit etlichen Polizei-Einsatzfahrzeugen - alles direkt in der Nähe der Bank Burgenland in der Neusiedler Straße! Dann kam jedoch die Entwarnung: Es handelte sich nur um eine Übung.