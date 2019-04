Schüler (17) nach Amok-Drohung festgenommen

Die Polizei war bereits am Dienstagabend gegen 22 Uhr von der Chat-Ankündigung des 17-Jährigen, mehrere Menschen in seiner Berufsschule töten zu wollen, informiert worden. Am Mittwochvormittag führten deshalb Beamte an den Eingängen Kontrollen durch, bei der die Messer sichergestellt wurden. Nach der Festnahme des Schülers wurde wie gewohnt der Unterricht aufgenommen.