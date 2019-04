9000 Kilometer per Rad

Das ist Doping für die Seele! Rein aus Begeisterung für sportliche Herausforderungen und der Neugierde für fremde Kulturen schaffte ein Burgenländer das ganz Besondere. Edwin Schmidt aus Strebersdorf radelte von daheim mehr als 9000 Kilometer bis nach Xinjiang in China. „Früher bin ich viel mit dem Motorrad gereist, was nach wie vor eine Leidenschaft ist. Bei einer Tour mit dem Fahrrad lässt sich die Welt aber völlig anders erleben“, sagt der Techniker. Entsprechend groß waren die Überraschungen, die auf den 53-Jährigen warteten. Schon nach 120 Kilometern am ersten Tag mit seinem 70 Kilo schweren Koloss von Rad kam ein Bad im wohlig-warmen Thermalwasser von Hévíz in Ungarn wie gerufen. Munter ging es weiter an den Balaton-See und später in die benachbarten Staaten. Ein Grenzübertritt nach dem anderen folgte. „Jedes neue Land ist wie ein neues Buch, das aufgeschlagen wird“, verrät Schmidt.