Ein Theater für die jungen Kärntner

Erster nationaler Preis für Kunst - erstmalige Vergabe in Kärnten

Dieses Ziel hat sich die Interessengemeinschaft Theater Tanz Performance Kärnten/Koroška (IG TTPKK) gesetzt. Und sie hat dafür den Stella-Preis in den Süden geholt: Der einzige nationale Preis für darstellende Kunst für junges Publikum wird im November erstmals in Kärnten vergeben.