Neues Konzept zu Haydn-Gedenken

30 Jahre lang wirkte Joseph Haydn am Hof der Fürsten Esterházy in Eisenstadt und hat so das Burgenland musikalisch geprägt wie kein anderer. „Seine Werke sind auf der ganzen Welt verbreitet und werden bei zahlreichen Veranstaltungen im In- und Ausland gespielt“, verlautet Tibor Nemeth vom Haydn-konservatorium.