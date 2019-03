Hundebesitzer in Sorge um ihre Lieblinge

Das morgendliche Gassigehen mit seinem achtjährigen „Apollo“ endete für Christian Nabinger in einer Tierklinik. „Normalerweise ist der Hund immer neben mir, dieses Mal lief er aber ein wenig hinten nach“, berichtet der Tierfreund. Als er sich umdrehte, sah er, dass sein Golden Retriever einen präparierten Schinken entdeckt hatte und bei diesem stehen geblieben war. Der Siegendorfer reagierte sofort: „Da ich nicht wusste, ob mein Hund etwas gefressen hatte, bin ich mit ihm sofort in die Klinik gefahren.“ Geistesgegenwärtig machte er auch Fotos und packte den verdächtigen Fund in ein Stück Alufolie.