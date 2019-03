Anonymer „Gmoatrommler“ sorgt für Wirbel im Ort

Unerwartete Post haben sämtliche Siglesser Haushalte zuletzt bekommen. Ein „Gmoatrommler“ wandte sich per Postwurfschreiben an die Ortsbevölkerung und kritisierte besonders das Fehlen von Veranstaltungen in der Gemeinde. „Koa Ball, koa Gschnas, koa Rosenmontag“, ärgert sich der Verfasser. Auch der Faschingsdienst sei „umbrocht“ worden, stattdessen werde nun mit aller Gewalt an einem anderen Tag ein Umzug veranstaltet. Schuld an dieser Entwicklung seien die Politiker und Vereine.