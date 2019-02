Osttiroler Schafbauern in Sorge wegen Wolfs

Wolfszentrum arbeitet an Schutzprogrammen

Große Hoffnung setzen die Landwirte daher in die Politik und in das neu eingerichtete Wolfszentrum im steirischen Gumpenstein, wo effektive Herdenschutz-Programme entwickelt werden sollen. Steiner dazu: „Sollte es zu einer permanenten Ansiedlung von Wölfen in Osttirol kommen, werden Zäune oder Herdenschutzhunde das Problem nicht lösen können.“