Senioren wollen in eigenen vier Wänden bleiben

Sichtbar ist schon jetzt, dass über 90 Prozent angeben, so lange wie möglich zu Hause in den eigenen vier Wänden bleiben zu wollen. „Dieser Wunsch wird selbstverständlich in unserem Konzept eine prominente Rolle spielen. Dazu überlegen wir eine Fülle von Maßnahmen - von der gezielten Unterstützung pflegender Angehöriger über ihre soziale Absicherung bis hin zum Ausbau betreuter Wohnformen“, so Doskozil.