Auf Sturmböen folgt perfektes Ferienwetter

"Spätestens am Donnerstag ist es stabil und mild“

Ein Blick auf die Wetterkarte verspricht aber schon bald Besserung. „Derzeit liegt der Alpenraum zwar noch unter dem Einfluss einer kalten Nordströmung, ab Mittwoch macht sich aber allmählich ein Hochdruckgebiet namens Dorit bemerkbar“, erklärt Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann. Und Dorit sorgt nicht nur für Sonnenschein in den Tälern, sondern auch für einen klaren Himmel über den Abfahrten. Heute, Mittwoch, werden, so der Experte, wohl alle Lifte wieder in Betrieb gehen. Zimmermann: „Spätestens am Donnerstag ist es stabil und mild.“ Perfektes Wetter, um den Rest der Schulferien im Freien zu genießen oder spazieren und rodeln zu gehen.