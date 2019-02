Polizist beeinsprucht trotz Beweisen die Strafe

Schwere Vorwürfe gegen Kärntner Polizisten

Die Vorwürfe gegen den Polizisten wiegen jedenfalls schwer: Wie berichtet soll der Beamte mit seinem Streifenwagen im Bereich Radsberg in Schrittgeschwindigkeit vor dem Rettungsauto hin und her gefahren sein, um die Sanitäter am Überholen zu hindern. Diese waren mit Blaulicht und Folgetonhorn zu einem Einsatz unterwegs.