Rettung blockiert: Polizist droht saftige Strafe!

Der Vorfall sorgt mittlerweile schon in ganz Österreich für Kopfschütteln. Wie Mitarbeiter des Roten Kreuzes berichtet haben, soll der Polizist aus unerklärlichen Gründen mit seinem Streifenwagen bei Klagenfurt in Schrittgeschwindigkeit und mit Zickzack-Manövern vor dem Rettungsauto gefahren sein, um die Sanitäter am Überholen zu hindern. Und das, obwohl der Rettungswagen mit Blaulicht und Folgetonhorn zu einem Einsatz unterwegs war.