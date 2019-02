Bereits 26 Gegner von Freileitungen enteignet

EU-Richter stoppten im Almtal die Bauarbeiten

Im Almtal schien die 110-kV-Leitung von Vorchdorf nach Kirchdorf bereits fix. Die ersten Bagger rollten an. Sie kamen aber jäh zum Stillstand, weil die Energie AG über 20 Hektar Wald gerodet hatte und damit zu stark in die Natur eingriff. Der EU-Gerichtshof ordnete nun an, zu klären, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist. Wann und ob weiter gebaut wird, ist völlig offen.