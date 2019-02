Nichts ging mehr in der Früh auf der Linie U4

Fahrgast brach zusammen - Reanimation

Doch das sollte längst nicht alles an diesem Donnerstagmorgen sein: Auch ein Rettungseinsatz war in einer der Garnituren nötig - leider mit traurigem Ausgang, wie krone.at von Berufsrettungssprecherin Corina Had auf Nachfrage erfuhr. Ein Mann war plötzlich zusammengesackt und reglos am Boden liegen geblieben. Sofort wurde deshalb die Berufsrettung zur Station Braunschweiggasse gerufen. „Wir waren mit mehreren Teams vor Ort und haben begonnen, den 39 Jahre alten Mann zu reanimieren.“ Doch die Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben. „Leider konnten wir den 39-Jährigen nicht mehr retten“, so Had.