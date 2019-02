Asyl: Familiennachzug um 48 Prozent gesunken

Zu wie vielen Familienzusammenführungen es 2018 tatsächlich kam, kann nicht gesagt werden. Allerdings gibt das BFA bei Einreiseanträgen Familienangehöriger von in Österreich asyl- oder subsidiär schutzberechtigten Personen eine diesbezügliche Wahrscheinlichkeitsprognose ab. Diese erfolgt nur in Hinsicht auf das Verwandtschaftsverhältnis. Im Jahr 2017 hatte es insgesamt 7612 - positive wie negative - Wahrscheinlichkeitsprognosen getroffen, 2018 waren es nur mehr 3068. Laut den Zahlen des Innenministeriums reisten im vergangenen Jahr knapp über 2000 Frauen und Kinder zu den bereits in Österreich lebenden Asylberechtigten.