Brügges Kapitän schürte Fan-Zorn

Im Jänner 2018, vorm Start des Europacup-Märchens, ist den Salzburger im Trainingslager in Spanien einmal kurz die Spucke weggeblieben: Vorm TV-Gerät sahen die Bullen, wie Europa League-Gegner Real Sociedad Barcelona mit furioser Offensive an den Rand einer Niederlage drängte, 2:1 führte. Barça gewann dank dreier Tore in Halbzeit zwei zwar noch mit 4:2. Änderte aber nichts am Eindruck, den die Basken hinterließen.