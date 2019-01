Serien-Einbrecher gefasst: 17 Delikte aufgeklärt

In nur sechs Tagen verübten vorerst unbekannte Täter in Neusiedl am See und Bruckneudorf insgesamt 17 Einbrüche in Kellerabteile von Mehrparteienhäusern. Dabei wurden im vergangenen Herbst Fahrräder sowie Werkzeuge gestohlen. Jetzt wurden die Verdächtigen aber geschnappt!