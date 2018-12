Strafe für Robert K. zu gering: Berufung eingelegt

Robert K. hatte am 11. Mai 2018 in einem Gemeindebau in Wien-Döbling das Nachbarsmädchen getötet. Der 17-jährige war am 19. Dezember wegen Mordes nicht rechtskräftig zu 13 Jahren Haft sowie einer Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt worden. Der Schüler selbst hatte behauptet, Stimmen hätten ihm die Bluttat an Hadishat befohlen. Er höre sie „den ganzen Tag“ und nehme darüber hinaus auch Personen wahr, die - wie er nach seiner Festnahme erfahren habe - in Wahrheit gar nicht existieren, sagte Robert K. aus.