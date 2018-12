Hadishats Mörder zu 13 Jahren Haft verurteilt

Robert K., der die kleine Hadishat am 11. Mai in seiner Wohnung im Wiener Bezirk Döbling getötet hat, ist im Prozess am Mittwoch am Wiener Landesgericht wegen Mordes zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Zudem wurde der Schüler in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Verteidigerin des Burschen, Liane Hirschbrich, erbat Bedenkzeit, Staatsanwältin Monika Gansterer gab vorerst keine Erklärung ab. Der Bursch selbst wirkte bei der Urteilsverkündung ruhig und gelassen und erklärte mit fester Stimme: „Ich habe das Urteil verstanden.“