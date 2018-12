Video: Trump verrät Stationierung von Navy Seals

US-Präsident Donald Trump hat während seines Truppenbesuchs im Irak offenbar unbeabsichtigt den Stationierungsort eines Teams der US-Spezialeinheit Navy Seals öffentlich gemacht. Trump veröffentlichte nach seiner Abreise im Kurzbotschaftendienst Twitter ein Video, das ihn zeigt, wie er mit US-Soldaten posiert, Hände schüttelt und Autogramme gibt (siehe Video oben). In einer Szene reckt er an der Seite von Soldaten, bei denen es sich um Spezialkräfte handelt, den Daumen in die Höhe.