Lenker blockieren die Einsatzkräfte

Eigentlich gebietet der gesunde Hausverstand, die Ausfahrten von Polizei, Rettung und Feuerwehr freizuhalten. Doch in Unterloisdorf sind die Florianis immer wieder damit konfrontiert, dass Lenker ihre Autos direkt vor der Garage der Feuerwehr abstellen. Im Ernstfall kann dadurch das Ausrücken der Mannschaft verzögert werden - was sogar lebensgefährlich sein kann! Noch setzen die Helfer auf Aufklärung und appellieren an die Vernunft der Pkw-Besitzer. Sollte das allerdings nichts bewirken, sind auch Anzeigen nicht ausgeschlossen.