Ein Unwetter der Rekorde!

Und der Sturm erreichte Windspitzen von bis zu 220 km/h. „Am Windrad auf dem Plöckenpass wurden 185 km/h registriert und die Messstation des Lawinenwarndienstes auf der Mauthner Alm 163 km/h, bevor diese zerstört wurde.“ Davor waren in Kärnten höchstens 151 km/h dokumentiert. Für die Meteorologen ist klar, dass Kärnten nur knapp an einer noch größeren Katastrophe vorbeigeschrammt ist. „Wäre der Gaildamm zum Leid der Rattendorfer nicht gebrochen, wäre Lavamünd überschwemmt worden“, so der Experte: „Ein Wahnsinnsereignis.“ Auch die Belastung für Meteorologen ist groß: mit ihren Daten liefern sie Entscheidungsträgern wertvolle Informationen und so konnte ebenfalls Schlimmeres verhindert werden.