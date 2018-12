Mehr Sicherheit für Frauen in den Wiener Öffis

13.000 Kameras

Seit dem heurigen Jahr sind sämtliche Wiener U-Bahn-Stationen videoüberwacht, insgesamt 13.000 Kameras beobachten das Geschehen auf Bahnsteigen und in den Öffis. Um die Wiener auf die Sicherheitseinrichtungen aufmerksam zu machen, werden in den nächsten zwei Wochen auch via Infoscreen zwei Spots zu diesem Thema zu sehen sein. „Gemeinsam wollen wir dafür sorgen, dass sich die Menschen in unserer Stadt und natürlich in den Öffis auch weiterhin sicher fühlen“, so Gaal und Sima.