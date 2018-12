2141 Täter: Viel mehr Sexualverbrecher als 2017

Der allgemein positive Trend in der Kriminalstatistik setzt sich in einem Deliktsbereich nicht fort: Bei den Vergewaltigungen (§201 StGB) verzeichnete Österreichs Exekutive von Jänner bis inklusive November dieses Jahres ein Plus von 132 Straftaten (plus 17,8 Prozent) gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr 2017. Bei diesem Delikt ist auch die Zahl der Tatverdächtigen deutlich von 639 auf 773 gestiegen (plus 20,97 Prozent). Bei den inländischen Verdächtigen stieg die Zahl von 356 auf 435 (plus 16,6 Prozent), bei den fremden Tatverdächtigen von 283 auf 358 (plus 26,5 Prozent).