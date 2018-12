Kärntner Promis verraten ihre Wunsch-Schlagzeile

„Wir haben in 35 Jahren 12.678 Ausgaben geschrieben, abgeliefert und gedruckt. In Summe waren das mehr als eine Milliarde Zeitungen, in welchen wir 300.000 Lokalseiten gefüllt haben. Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin hat im Schnitt 16.000 Seiten geschrieben - für einen Schriftsteller wäre das rekordverdächtig!“, zieht “Kärntner Krone"-Chefredakteur Hannes Mößlacher vor einer Vielzahl von Freunden und Wegbegleitern Resümee.