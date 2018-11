„Scorpion“: Polizei fährt Motorrad-Diebe nieder!

Der Kampf gegen das Verbrechen erfordert in Großbritannien immer härtere Taktiken: Weil London schon seit geraumer Zeit von einer steigenden Zahl an gewalttätigen motorisierten Dieben in Atem gehalten wird, hat die Polizei zu drastischen Mitteln gegriffen. Ein eigenes „Team Scorpion“ darf etwa bei der Verfolgung die Verbrecher mit dem Auto von ihren Zweirädern stoßen (siehe Video oben). Eine gefährliche Vorgehensweise, die aber laut Metropolitan Police bereits Wirkung zeige.