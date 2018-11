Kalt und immer kälter: Frau Holle gibt Gastspiel

Er ist also da, der Winter - das lässt sich nach einem Blick auf das Thermometer auch nicht mehr leugnen. Und an Temperaturen jenseits der Wohlfühlgrenze werden wir uns wohl oder übel gewöhnen müssen, über den einstelligen Bereich kommen wir in Österreich in näherer Zukunft nicht mehr hinaus. Zwar kann sich die Sonne am Wochenende zeitweise durch eine teils dichte Wolkendecke kämpfen, ab Wochenbeginn muss sie sich ihr allerdings, zumindest vorübergehend, geschlagen geben.