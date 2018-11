Winter schickt erste weiße Grüße bis nach Wien

Nach einem viel zu warmen Start in den November steht nun also tatsächlich der Winter vor der Tür. So wurden in der Bundeshauptstadt am Donnerstagmorgen „nach langer Zeit mal wieder Temperaturen von deutlich unter fünf Grad gemessen“, so Ubimet-Chefmeterologe Manfred Spatzierer. Ändern wird sich daran in den kommenden Tagen nichts: „Am Samstag muss man im Nordosten Österreichs mit Morgenfrost rechnen, am Sonntagmorgen schließlich im ganzen Land“, so Spatzierer. Es bleibt aber bis dahin trocken, mit einem Mix aus Sonne, Wolken und Nebel.