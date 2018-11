Schuldspruch für das „Monster von Melbourne“

Die Geschworenen-Jury in Melbourne befand Gargasoulas am Dienstag nach nur einstündiger Beratung für schuldig, in voller Absicht gehandelt zu haben. Der 28-Jährige hatte auf nicht schuldig plädiert, weil er durch Drogen psychisch krank gewesen sei. Er hatte am Tag der Todesfahrt die Designerdroge Chrystal Meth genommen. Die Geschworenen sahen darin jedoch keinen Grund, ihn nicht schuldig zu sprechen. Die Tat war auch von Überwachungskameras gefilmt worden. Auf den Bildern ist klar zu erkennen, dass der Mann am Steuer saß.