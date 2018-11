Messer-Terror in Melbourne: Tote, Schwerverletzte

Schockierende Szenen haben sich am Freitag in der australischen Metropole Melbourne abgespielt. Ein mit einem Messer bewaffneter Mann ging wahllos auf Passanten und Polizisten los und attackierte diese. Bevor der Angreifer mit einem gezielten Schuss in die Brust außer Gefecht gesetzt und verhaftet werden konnte, verletzte er eine Person tödlich und mindestens zwei andere lebensgefährlich. Der Attentäter starb wenig später im Spital. Mittlerweile spricht die Polizei von einem Terrorangriff. Laut Medienberichten war der Mann aus Somalia dem australischen Geheimdienst bereits seit geraumer Zeit bekannt.