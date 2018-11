Heidi Klum sorgt mit provokantem Pic für Shitstorm

„Lecker, lecker“, schrieb Heidi Klum am Wochenende zu einem Schnappschuss, der zeigt, wie sie versucht, Milch direkt vom Euter der Kuh zu trinken. Ein Schelm, wer bei diesem provokanten Pic, das während der Dreharbeiten zur aktuellen „Germany‘s Next Topmodel“-Staffel in Sölden entstanden ist, Böses denkt. Vielen Fans geht dieses Foto aber gerade deshalb gegen den Strich.