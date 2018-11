Keine Schüsse an Schule: Entwarnung in den USA

Nerven liegen blank

Nach einer Serie von Schussattentaten sind die US-Behörden in erhöhter Alarmbereitschaft. Erst am Mittwoch hatte ein Ex-Marine in einer Country Bar in Kalifornien zwölf Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. Unter den Opfern befanden sich auch viele Jugendliche. Ende Oktober war ein Attentäter in eine Synagoge in Pittsburgh eingedrungen und erschoss elf Menschen.