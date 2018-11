Country-Bar-Killer kam im Auto seiner Mutter

Fassungslosigkeit in der viertsichersten Stadt der USA

In Thousand Oaks herrscht nach wie vor Fassungslosigkeit angesichts der Bluttat. Bei den zwölf Todesopfern handelt es sich großteils um junge Menschen, Studenten, die in der bislang viertsichersten Stadt der USA feiern wollten. In der Tatnacht war auch Gästen unter 21 Jahren der Eintritt gestattet, daher waren ungewöhnlich viele Teenager in der Bar. Long habe einen schwarzen Trenchcoat, eine Skimaske und ein Sonnenbrille getragen, als er um sich schoss, hieß es. Zeugen berichteten, er habe „so ausgesehen, als wüsste er, was er tut“.