So überwältigte die Polizei den Pittsburgh-Mörder

Ein aufgetauchter Mitschnitt des Polizeifunks liefert Einblicke in die Festnahme jenes antisemitischen Täters, der am Samstag in einer US-Synagoge elf Menschen getötet hat. Dabei ist auch gut zu hören, wie konzentriert die Spezialeinheit SWAT vorging und so wohl ein noch schlimmeres Blutbad verhinderte.