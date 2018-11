Schütze in Yoga-Studio war als Frauenfeind bekannt

Unter anderem postete der 40-Jährige Videos auf YouTube, in denen er afroamerikanische Frauen als „Schlampen“ bezeichnete und davon sprach, ihnen die Köpfe abzureißen. In einem Video sagte er auch, promiskuitive Frauen hätten es verdient, gekreuzigt zu werden, und er schlug vor, Landminen zu errichten, um zu verhindern, dass Menschen aus Mexiko in die USA gelangen.