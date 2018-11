Fassungslosigkeit herrscht im kalifornischen Thousand Oaks nach dem schrecklichen Massaker in einer Country Bar. Bei den zwölf Todesopfern handelt es sich großteils um junge Menschen, Studenten, die in der bislang viertsichersten Stadt der USA feiern wollten. Auch ein Polizist ist unter den Opfern: Der Tod von Sergeant Ron Helus, Sheriff’s Deputy in Ventura, geht vielen Amerikanern besonders nahe. Helus wollte eigentlich nächstes Jahr in Pension gehen, doch am Mittwochabend war er der Erste, der an der „Borderline Bar & Grill“ eintraf, in der ein Mann um sich schoss. „Ich habe seiner Frau gesagt, er starb als Held“, sagte Sheriff Geoff Dean sichtlich betroffen. Der 54-jährige Helus hinterlässt neben seiner Frau auch einen Sohn.