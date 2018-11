Angreifer feuert in Country-Bar um sich: 13 Tote

Nächste Wahnsinnstat in den USA: Im Bundesstaat Kalifornien hat ein Mann am Mittwochabend (Ortszeit) das Feuer auf Gäste in einem Lokal eröffnet. Die Polizei sprach zunächst lediglich von elf Verletzten, der zuständige Sheriff bestätigte aber mittlerweile mindestens 13 Todesopfer - unter ihnen der „unschädlich“ gemachte Schütze und auch ein Polizeibeamter. Der Angreifer habe auf einen Wachmann geschossen und Rauchbomben geworfen, bevor er das Feuer auf die anderen Menschen in dem Lokal eröffnete, schilderten Augenzeugen die dramatischen Momente. Der Mann dürfte ein Country-Tanzevent für Studenten ins Visier genommen haben.