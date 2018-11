Israels Premier Netanyahu besucht Wien

Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu kommt am 20. und 21. November nach Wien. Geplant seien nicht nur bilaterale Gespräche, sondern auch Netanyahus Teilnahme an der Konferenz zur Bekämpfung von Antisemitismus und Antizionismus, ließ Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch mitteilen. Im Kanzleramt ortet man „ein Zeichen der Anerkennung der Bemühungen Österreichs, die Beziehung zu Israel zu intensivieren und Israel auch bei seinen Themen in der EU zu unterstützen“.