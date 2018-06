Netanyahu: Kurz wahrer Freund des jüdischen Volkes

„Du zeigst null Toleranz bei Antisemitismus“

„Du lässt deinen Worten Taten folgen. Du zeigst null Toleranz bei Antisemitismus“, so Netanyahu zu Kurz, dessen Visite auch im Zeichen des Gedenkjahres 1938/2018 steht. Netanyahu erwähnte zudem die Namensmauer als Ort der Erinnerung an österreichische Holocaust-Opfer, die Unterstützung von Besuchen Jugendlicher in Gedenkstätten wie Mauthausen und die eine Million Euro, die Kurz am Sonntag für das geplante Shoah Heritage Collections Center in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem zugesagt hatte.