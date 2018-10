Gräber jüdischer Wiener: Eine untergegangene Welt

Seit 1784 bestattete die jüdische Gemeinde ihre berühmten und weniger berühmten Familienmitglieder in diesem riesigen Geviert. Der Friedhof ist ein einzigartiges Dokument der Kultur, der Kunst, der Wissenschaft und der Gesellschaft in der Zeit des Biedermeier: Berühmte Wirtschaftstreibende wie der Bankier und Mitbegründer der Kaiser-Ferdinands-Nordbahn, Gustav Ritter von Epstein (1827-1879), liegen hier in Währing begraben. Ebenso wie ein anderer Palais-Besitzer: der bekannte Getreide-Großhändler Joachim Ephrussi (1791-1864), dessen von Theophil Hansen geplanter Prachtbau beim Schottentor für immer ein Architektur-Highlight der Ringstraße bleiben wird.