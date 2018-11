Soldaten sind wichtige Stütze für die Bevölkerung

„Unsere Soldaten zeigen, wie vielseitig ihre Hilfe in den betroffenen Gebieten ist. Ich habe mir nun selbst ein Bild von den Schäden machen können“, sagt Minister Kunasek bei seinem Besuch im Lesachtal: „Das Heer leistet am Boden und in der Luft wichtige Arbeit und unterstützt gemeinsam mit Feuerwehr, Polizei und Behörden die leidgeprüfte Bevölkerung.“