Europas Königskinder in höchster Lebensgefahr?

Im nächsten Jahr wird auch Prinz Georges dreijährige Schwester Charlotte mit vier Jahren eingeschult. Auch für sie werden in der Schule erhöhte Sicherheitsmaßnahmen gelten und sie wird, wie ihr Bruder, eigene Personenschützer haben. Ihrer Prinzessinnen-Kollegin Amalia aus den Niederlanden passierte es übrigens vor drei Jahren, dass die Polizistin, die sie an ihrer Schule in Den Haag bewachte, ihre Pistole am Mädchenklo vergaß. Ein Versehen der Leibwächterin, das zum Glück damals keine Konsequenzen hatte.