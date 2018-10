Keine Missbrauchsanklage gegen Sylvester Stallone

Seit Anfang September steht Sylvester Stallone für den fünften Teil der „Rambo“-Filmreihe vor der Kamera. Der Film soll im Herbst 2019 in die Kinos kommen. Die Action-Reihe erfreute sich in den 80er-Jahren großer Beliebtheit und machte Stallone neben den „Rocky“-Filmen zum weltweiten Actionstar. 2008 kam ein vierter Teil in die Kinos, Stallone schrieb damals auch das Drehbuch und führte Regie. Die Dreharbeiten zum neuen Film finden in London, Bulgarien und auf den Kanarischen Inseln statt.