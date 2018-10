Speedtail: Schnellster McLaren, schräges Design

Unter der stromlinienförmigen Außenhaut des Speedtail sitzt ein Hybrid-Antriebsstrang mit insgesamt 1050 PS, der den Dreisitzer in nur 12,8 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 300 katapultiert. Zum Vergleich: Der Urvater F1 benötigte für die gleiche Übung 23 Sekunden, das Hypercar P1 immerhin noch deren 17. Lediglich beim Topspeed scheint der Sprung kleiner auszufallen als zunächst erwartet. Was allerdings wohl auch am Fabelwert des F1 liegen dürfte. Der schaffte schon 1998 sagenhafte 391 km/h. Der Speedtail kommt auf maximal 403 km/h.