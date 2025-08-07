Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Modell kein Erfolg

Medizin-Studium: Hälfte der Landes-Plätze besetzt

Steiermark
07.08.2025 07:00
Die Reihen beim Aufnahmetest für das Medizinstudium in Graz waren im Juli gut gefüllt.
Die Reihen beim Aufnahmetest für das Medizinstudium in Graz waren im Juli gut gefüllt.(Bild: Jürgen Fuchs)

Die gewidmeten Studienplätze für das Grazer Medizinstudium sind nicht von Erfolg gekrönt. Von acht Plätzen werden voraussichtlich nur vier besetzt. Dennoch möchte das Land im nächsten Jahr aufstocken.

0 Kommentare

Am Montag durften sich 364 angehende Medizinstudenten der Humanmedizin über die Zusage für ihren Studienplatz an der Grazer Med Uni freuen. Die meisten von ihnen werden früher oder später im Gesundheitsbereich tätig sein, die wenigsten jedoch in Österreich. Im Schnitt geht ein Drittel der Absolventen ins Ausland.

Um dem Trend, nach dem Studium das (Bundes-)Land zu verlassen, entgegenzuwirken, gibt es seit dem Vorjahr 16 sogenannte gewidmete Studienplätze in Graz. Die Besetzung dieser ist aber eher ernüchternd: Insgesamt gab es heuer 165 Bewerber, 50 davon kämpften um einen von acht steirischen Plätzen. 21 von diesen 50 Bewerbern erfüllen zwar alle Voraussetzungen, besetzt werden voraussichtlich aber nur vier der Plätze. Denn die Testergebnisse von 17 dieser Personen waren gut genug, um einen regulären Studienplatz zu erhalten – dadurch „entkommen“ sie den Verpflichtungen.

Daten und Fakten

  • Insgesamt gibt es heuer 388 Medizin-Studienplätze.
  • Davon sind 364 für Humanmedizin und 24 für Zahnmedizin vorgesehen.
  • Heuer gab es insgesamt 2135 Bewerber.
  • Von 16 gewidmeten Plätzen werden voraussichtlich nur zehn besetzt, von acht Landes-Plätzen voraussichtlich nur vier.

Die 16 gewidmeten Plätze werden vom Land Steiermark (8), der ÖGK (4) und dem Land Kärnten (4) finanziert und bieten Studenten ein monatliches Stipendium in der Höhe von rund 1000 Euro. Die Bewerber müssen beim „Med AT“ zwar zu den besten 25 Prozent aller Teilnehmer gehören, die Hürde für die Aufnahme zum Studium ist dadurch aber etwas kleiner. Hinzu kommt noch ein vollständiger Versicherungsschutz für die Dauer des Studiums und der Vorteil, dass die gesamte Studienzeit für den Pensionsanspruch berücksichtigt wird.

Lesen Sie auch:
Die endlosen Reihen in der Grazer Stadthalle waren gut gefüllt.
Aufnahmetest in Graz
Gigantischer Andrang auf 388 Medizin-Studienplätze
04.07.2025
Krone Plus Logo
Neue Med-Uni-Rektorin
„Kann nicht überall ein ausgebautes Spital geben“
14.06.2024

Im Gegenzug verpflichten sich die Studenten jedoch zu zehn Jahren Tätigkeit im öffentlichen Gesundheitsdienst, entweder als Facharzt in einem Mangelfach der KAGes – zum Beispiel Gynäkologie – oder als steirischer Amtsarzt. Trotz vier unbesetzter Studienplätze sollen im nächsten Jahr noch mehr gewidmet werden.

Porträt von Michaela Holzinger
Michaela Holzinger
Porträt von Fanny Gasser
Fanny Gasser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Begleitet wurde der US-Staatschef von Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery.
Journalisten erstaunt
Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Weit abseits der Front
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
Wladimir Putin will offenbar keinen Deal, sondern einen Sieg in der Ukraine.
„Von Sieg überzeugt“
Insider: Putin wird Trumps Ultimatum ignorieren
Der INF-Vertrag hatte seine Gültigkeit bereits mit dem Ausstieg der USA im Jahr 2019 verloren, ...
Nach Trumps U-Booten
Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus
Eine blutige israelische Flagge bei einer pro-palästinensischen Kundgebung in Mexiko
„Kein gerechter Krieg“
Ex-Sicherheitschefs für Ende der Gaza-Offensive
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
125.917 mal gelesen
Krone Plus Logo
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Formel 1
„Unnötig!“ Auch Wurz und ORF-Mann schütteln Kopf
114.945 mal gelesen
Alexander Wurz (li.) und Ernst Hausleitner
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
109.246 mal gelesen
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1439 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1195 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus
1159 mal kommentiert
Der INF-Vertrag hatte seine Gültigkeit bereits mit dem Ausstieg der USA im Jahr 2019 verloren, ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf