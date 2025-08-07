Medizin-Studium: Hälfte der Landes-Plätze besetzt

Um dem Trend, nach dem Studium das (Bundes-)Land zu verlassen, entgegenzuwirken, gibt es seit dem Vorjahr 16 sogenannte gewidmete Studienplätze in Graz. Die Besetzung dieser ist aber eher ernüchternd: Insgesamt gab es heuer 165 Bewerber, 50 davon kämpften um einen von acht steirischen Plätzen. 21 von diesen 50 Bewerbern erfüllen zwar alle Voraussetzungen, besetzt werden voraussichtlich aber nur vier der Plätze. Denn die Testergebnisse von 17 dieser Personen waren gut genug, um einen regulären Studienplatz zu erhalten – dadurch „entkommen“ sie den Verpflichtungen.