Döbling plant Lugner-Platz – Familie trauert still

„Es gefiel mir, in der Zeitung zu stehen“

Richard Lugner wurde am 11. Oktober 1932 in Wien geboren und stieg nach seiner Matura rasch in die Baubranche ein. 1975 gelang ihm mit dem Bau der prunkvollen Wiener Moschee ein international beachteter Coup. Dieser prestigeträchtige Auftrag war auch der Beginn seines öffentlichen Wirkens – und seiner Beziehung zur Presse: „Es gefiel mir, in der Zeitung zu stehen“, sagte Lugner einmal rückblickend. Mit dem Bau der „Lugner City“ am Wiener Gürtel schuf er außerdem eines der erfolgreichsten Einkaufszentren Österreichs – pragmatisch zusammengestellt. „Ich fuhr in Einkaufszentren in anderen Städten und sah mir an, welche Geschäfte voll waren.“