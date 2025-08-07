Reise-Chaos und Affront: Barca vor Zerreißprobe!

Die Saisonvorbereitung hat man sich in Barcelona wohl deutlich anders vorgestellt. Anstatt sich in Ruhe auf die kommende Spielzeit vorzubereiten, stürzten die Katalanen von einem Chaos ins nächste. Die Seifenoper rund um den geplatzten Transfer von Wunschspieler Nico Williams und der Eklat rund um die Geburtstagsfeier von Lamine Yamal wurden dabei sogar fast schon zur Nebensache.