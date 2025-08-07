Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spieler sind wütend

Reise-Chaos und Affront: Barca vor Zerreißprobe!

Fußball International
07.08.2025 07:09
Keine ruhigen Zeiten für die Kicker des FC Barcelona.
Keine ruhigen Zeiten für die Kicker des FC Barcelona.(Bild: AFP/APA/Jung Yeon-je)

Der FC Barcelona steht vor einer schwierigen Saison. In der Vorbereitung fand der Klub keine Ruhe: Chaos rund um Torwart Marc-Andre ter Stegen, ein offener Affront gegen die Vereinsbosse und nun auch noch eine verpatzte Südkorea-Reise. Einigen Führungsspielern platzt jetzt der Kragen. 

0 Kommentare

Die Saisonvorbereitung hat man sich in Barcelona wohl deutlich anders vorgestellt. Anstatt sich in Ruhe auf die kommende Spielzeit vorzubereiten, stürzten die Katalanen von einem Chaos ins nächste. Die Seifenoper rund um den geplatzten Transfer von Wunschspieler Nico Williams und der Eklat rund um die Geburtstagsfeier von Lamine Yamal wurden dabei sogar fast schon zur Nebensache.

Lesen Sie auch:
Nico Williams und seine Familie reagierten empört auf die WhatsApp-Nachricht
Familie war empört
WhatsApp-Nachricht ließ wohl Barca-Deal platzen!
20.07.2025

Überschatte wurde – und wird noch immer – alles von der Situation rund um DFB-Goalie ter Stegen. Nachdem der Routinier durch Joan Garcia von Stadtrivalen Espanyol Barcelona ersetzt wurde, weigerte er sich trotz Drängen der Klubbosse einen Wechsel anzustreben. Schließlich verletzte sich der Deutsche. Und das Drama steuerte auf seinen vorläufigen Höhepunkt zu.

Ein Affront am Flughafen
Ter Stegen verweigerte, wie „Bild“ berichtet, nun die Unterschrift unter den medizinischen LaLiga-Bericht, der allerdings für die Registrierung nötig ist. Ein offener Affront gegen die Barca-Verantwortlichen. Und doch findet der Deutsche offenbar Rückhalt bei seinen Mitspielern. Ereignet hat sich der Zwischenfall übrigens am Flughafen El Prat, kurz nach einer Chaos-Reise.

Marc-Andre ter Stegen
Marc-Andre ter Stegen(Bild: AP/Manu Fernandez)

In Südkorea trat Barca gegen Daegu FC in einem Testspiel an – doch organisatorisch lief nach dem Spiel alles falsch. Zuerst ging es im Bus bei strömenden Regen quer durchs Land, dann folgte ein 13-Stunden-Flug. Die Nerven lagen blank. Wie „As“ berichtet, sollen viele Führungsspieler wütend sein. Sie klagen. „Das ist Behandlung wie bei einem Zweitliga-Klub.“ 

Allgemein soll es in der Kabine rumoren. Nach einem Ruhetag am Mittwoch, um sich von den Reisestrapazen zu erholen, kehren die Profis am Donnerstag auf den Trainingsplatz zurück. Doch dem Verein droht schon vor dem Saisonstart eine echte Zerreißprobe. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
125.917 mal gelesen
Krone Plus Logo
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Formel 1
„Unnötig!“ Auch Wurz und ORF-Mann schütteln Kopf
114.945 mal gelesen
Alexander Wurz (li.) und Ernst Hausleitner
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
109.246 mal gelesen
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1439 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1195 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus
1159 mal kommentiert
Der INF-Vertrag hatte seine Gültigkeit bereits mit dem Ausstieg der USA im Jahr 2019 verloren, ...
Mehr Fußball International
Spieler sind wütend
Reise-Chaos und Affront: Barca vor Zerreißprobe!
Krone Plus Logo
Prohaska-Serie, Teil 2
„Mit diesem Team hätte es jeder Trainer geschafft“
Krone Plus Logo
Wegen Saloniki-Fans
Polizei warnt WAC: „Keine Trikots und Fanartikel!“
Situation eskaliert
Eklat bei Testspiel: Watschn und Faustschläge!
Europa League
PAOK Thessaloniki gegen den WAC ab 19.30 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf