Reise-Chaos und Affront: Barca vor Zerreißprobe!

Der FC Barcelona steht vor einer schwierigen Saison. In der Vorbereitung fand der Klub keine Ruhe: Chaos rund um Torwart Marc-Andre ter Stegen, ein offener Affront gegen die Vereinsbosse und nun auch noch eine verpatzte Südkorea-Reise. Einigen Führungsspielern platzt jetzt der Kragen.
Die Saisonvorbereitung hat man sich in Barcelona wohl deutlich anders vorgestellt. Anstatt sich in Ruhe auf die kommende Spielzeit vorzubereiten, stürzten die Katalanen von einem Chaos ins nächste. Die Seifenoper rund um den geplatzten Transfer von Wunschspieler Nico Williams und der Eklat rund um die Geburtstagsfeier von Lamine Yamal wurden dabei sogar fast schon zur Nebensache.
Überschatte wurde – und wird noch immer – alles von der Situation rund um DFB-Goalie ter Stegen. Nachdem der Routinier durch Joan Garcia von Stadtrivalen Espanyol Barcelona ersetzt wurde, weigerte er sich trotz Drängen der Klubbosse einen Wechsel anzustreben. Schließlich verletzte sich der Deutsche. Und das Drama steuerte auf seinen vorläufigen Höhepunkt zu.
Ein Affront am Flughafen
Ter Stegen verweigerte, wie „Bild“ berichtet, nun die Unterschrift unter den medizinischen LaLiga-Bericht, der allerdings für die Registrierung nötig ist. Ein offener Affront gegen die Barca-Verantwortlichen. Und doch findet der Deutsche offenbar Rückhalt bei seinen Mitspielern. Ereignet hat sich der Zwischenfall übrigens am Flughafen El Prat, kurz nach einer Chaos-Reise.
In Südkorea trat Barca gegen Daegu FC in einem Testspiel an – doch organisatorisch lief nach dem Spiel alles falsch. Zuerst ging es im Bus bei strömenden Regen quer durchs Land, dann folgte ein 13-Stunden-Flug. Die Nerven lagen blank. Wie „As“ berichtet, sollen viele Führungsspieler wütend sein. Sie klagen. „Das ist Behandlung wie bei einem Zweitliga-Klub.“
Allgemein soll es in der Kabine rumoren. Nach einem Ruhetag am Mittwoch, um sich von den Reisestrapazen zu erholen, kehren die Profis am Donnerstag auf den Trainingsplatz zurück. Doch dem Verein droht schon vor dem Saisonstart eine echte Zerreißprobe.
