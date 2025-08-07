Wie der Schutzweg seinem Namen wieder gerecht wird

So schützt man das Leben der Fußgänger

Wie kann man das Leben von Fußgängern auf heimischen Straßen sicherer machen? Bessere Sicht auf Schutzwege könnte durch Ausweitung des Halte- und Parkverbots davor von fünf auf zehn Meter gewährleistet werden. „Doch die zentralen Maßnahmen sind Verkehrsberuhigung und Temporeduktion“, betont Katharina Jaschinsky. Vor allem auch im Hinblick auf ältere Fußgänger: „Denn dadurch werden Unfallrisiko und Unfallschwere verringert.“ So liege bei einer Kollision mit einem Fahrzeug, das mit 50 km/h unterwegs ist, für Senioren das Risiko tödlicher Verletzungen bei 70 Prozent, bei Tempo 30 sinke es auf 30 Prozent.