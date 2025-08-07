Lehrermangel: Situation an Schulen entspannt sich

Insgesamt gibt es in Österreich 125.000 Lehrerinnen und Lehrer, u.a. die laufende Pensionierungswelle hat zuletzt vermehrt für Engpässe gesorgt. Bei der Hauptausschreibung im April waren diesmal 6100 Posten mit rund 89.000 Stunden zu vergeben, die mit Abstand meisten waren es in Wien (knapp 2000). Wegen der Personalknappheit in manchen Bereichen wurde vor zwei Jahren ein neues Modell für Quereinsteiger in der Sekundarstufe (Mittelschule, AHS, BMHS) eingeführt, Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will dieses künftig auf die Volksschulen ausweiten. Außerdem wird die Lehrerausbildung reformiert.