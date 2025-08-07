Bei Comeback nach Auszeit: Zverev verpasst Finale

Comeback nach der Auszeit

Für Zverev geht es nun mit dem ATP-Turnier in Cincinnati weiter, der letzten Vorbereitungsgelegenheit vor den US Open in New York. Dort gibt es in diesem Jahr die Rekordsumme von insgesamt 90 Millionen Dollar (77,3 Millionen Euro) zu verdienen. Wie die Organisatoren mitteilten, bleibt das Grand-Slam-Turnier damit die am höchsten dotierte Veranstaltung im Tennis. Für die Siegerin und den Sieger im Einzel sind jeweils fünf Millionen Dollar (4,3 Millionen Euro) ausgelobt, nachdem es vor einem Jahr noch 3,6 Millionen Dollar waren.