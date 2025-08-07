Vorteilswelt
Masters in Toronto

Bei Comeback nach Auszeit: Zverev verpasst Finale

Tennis
07.08.2025 08:00
Alexander Zverev war in Toronto nach einer Pause von etwa einem Monat auf die Tennis-Tour ...
Alexander Zverev war in Toronto nach einer Pause von etwa einem Monat auf die Tennis-Tour zurückgekehrt.(Bild: AP/Chris Young)

Alexander Zverev hat beim Masters in Toronto den Einzug ins Finale verpasst. Gegen den Russen Karen Chatschanow verlor der an Nummer eins gesetzte Deutsche 3:6, 6:4, 6:7 (4:7). Zverev vergab im dritten Satz einen Matchball und machte insgesamt zu viele leichte Fehler gegen einen Gegner, der selbst mehrfach wackelte.

0 Kommentare

Chatschanow trifft im Endspiel des mit insgesamt rund 9,2 Millionen US-Dollar (rund 8 Millionen Euro) dotierten Hartplatz-Turniers in Kanada am Donnerstag (Ortszeit) auf den US-Amerikaner Ben Shelton, der sich 6:4, 6:3 gegen seinen Landsmann Taylor Fritz durchsetzte.

Comeback nach der Auszeit
Für Zverev geht es nun mit dem ATP-Turnier in Cincinnati weiter, der letzten Vorbereitungsgelegenheit vor den US Open in New York. Dort gibt es in diesem Jahr die Rekordsumme von insgesamt 90 Millionen Dollar (77,3 Millionen Euro) zu verdienen. Wie die Organisatoren mitteilten, bleibt das Grand-Slam-Turnier damit die am höchsten dotierte Veranstaltung im Tennis. Für die Siegerin und den Sieger im Einzel sind jeweils fünf Millionen Dollar (4,3 Millionen Euro) ausgelobt, nachdem es vor einem Jahr noch 3,6 Millionen Dollar waren.

Zverev war in Toronto nach einer Pause von etwa einem Monat auf die Tennis-Tour zurückgekehrt. Nach seinem Erstrundenaus in Wimbledon hatte der Olympiasieger von Tokio über mentale Probleme gesprochen, sich eine Auszeit verordnet und bis zum Start in Kanada an keinem Turnier teilgenommen.

